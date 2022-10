Amouranth: La estrella estadounidense de OnlyFans confesó abusos en un estremecedor streaming

Click to share on Google News (Opens in new window)

La ‘streamer’ estadounidense Kaitlyn Siragusa, conocida como Amouranth, reveló este domingo en Twitch que está casada con un hombre abusivo y lo acusó de manipularla.

Por RT

La creadora de contenidos, popular en la Red por sus videos en directo mientras se da baños en jacuzzis, relató entre lágrimas los malos tratos verbales de su pareja, que mantiene el control de sus cuentas y del tipo de trabajos que hace bajo la amenaza de matar a sus perros.

Su esposo también ha sido acusado de obligarla a emitir contenido, diciéndole que “se comprometa con la rutina porque es una buena oportunidad financiera”, e incluso le manda seguir publicando una gran cantidad de videos en el jacuzzi, incluso cuando ella no quiere.

Se trataría de la primera vez que Amouranth da a conocer su estado sentimental ya que, según cuenta, su pareja le manifestó que si revelaba que está casada, “arruinaría el modelo de negocio”.

Amouranth has revealed that she has a husband, along with revealing his abuse

He has threatened to kill her dogs, take all their money, and forced her to stream.

(1/4) pic.twitter.com/9tdL0S3Udd

— GUARD Hunter (@HUN2R) October 16, 2022