Así se vivió el conmovedor reencuentro de La Chilindrina y Señor Barriga de “El Chavo del 8″ (VIDEO)

María Antonieta de las Nieves contó la verdad detrás de sus polémicas fotos en bikini y se pronunció sobre la bioserie de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”

Todos los programas de comedia creados por Roberto Gómez Bolaños son considerados un éxito, incluso, muchos continúan vigentes en toda América Latina. Aunque la dinámica entre los famosos actores aparentemente era muy buena, todo cambiaba cuando se apagaban las cámaras. Por eso, cuando terminó el programa tomaron caminos diferentes, pero siguieron explotando al máximo la fama que consiguieron con los inmortales personajes de Chespirito.

Por Infobae

Esta situación provocó una disputa entre el reconocido humorista y sus ex compañeros María Antonieta de las Nieves La Chilindrina y Carlos Villagrán Quico por los derechos de los personajes. Conforme pasaron los años algunos ex integrantes del elenco se distanciaron, mientras que otros mantuvieron su amistad. Por esa razón, cada vez que los actores se reúnen generan una ola de cariño entre sus provocan nostalgia y mucha alegría entre sus fans.

Después de aproximadamente un año sin convivir, María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar se reencontraron en la alfombra roja de un evento organizado por Luis de Alba. Los actores no esperaban coincidir, por lo que su sorpresa fue mayor cuando notaron que estaban a tan solo unos pasos de distancia. Fue así que La Chilindrina se acercó a Ñoño para darle un cálido abrazo desatando suspiros entre los presentes.

El conmovedor momento fue captado por diversos medios que estaban cubriendo el evento y no dudaron entrevistarlos juntos. Primero habló la actriz que también le dio vida a la abuelita de La Chilindrina: “Después de un chorro de tiempo que no lo veo, que bueno que a Luis de Alba se le ocurrió invitarnos”.

La actriz de 71 años fue cuestionada sobre la polémica fotografía que subió a sus redes sociales, donde posó en bikini con el mar de fondo. Notablemente apenada con la situación, comentó que todo fue un error, pues en realidad mandó dicha postal a su equipo como broma, pero ellos decidieron publicarla.

“Estaba recién aparecida en este mundo después de la muerte de mi esposo, que estuve en un año casi inconsciente porque no sabía lo que pasaba y yo creo que no comía porque baje 14 kilos, entonces me fui a Acapulco, le dije a mi cuñada, que tenía más de 80 años, que me tomara una foto del busto porque se veía todo el mar de Acapulco y no me la supo tomar”, comenzó.

Como broma se la mande a mi representante y resulta que las pone en mis redes. Me da una pena porque no es mi estilo, si no fue cuando estaba muy joven, pues menos ahora de 70 años.

Asimismo, fue cuestionada sobre la esperada bioserie que está preparando Roberto Gómez Fernández sobre su padre. Sin profundizar en detalles, comentó: “Va a ser una sorpresa para todos y voy a esperar junto a mi ex gordito adorado”. De esta manera adelantó que posiblemente ambos aparecerán en algún capítulo o tendrán una relación con sus personajes.

Por otro lado, fueron cuestionados sobre las recientes declaraciones de Florinda Meza. Y es que su ex compañera y viuda de Chespirito aseguró que vive en una zona “proletaria” en la colonia Del Valle.

“Vamos a vivir igual, verdad Edgar, cuando seamos ricos vamos a vivir igual”, comentó entre risas La Chilindrina. “No puedo decir nada porque no sé dónde vive, no he vuelto a hablar con ella, cada quién su vida”, agregó.