“Tenía que arrodillarse y pedirle perdón”: madre de joven asesinado en TransMilenio relató la humillación que padeció su hijo

Estefanía Ceballos, madre de seis hijos, entre ellos Juan Esteban Alzate, el joven asesinado en TransMilenio recientemente, le narró a SEMANA los instantes de humillación que padeció su hijo por parte del individuo que terminó quitándole la vida tras propinarle dos heridas con arma blanca.

“Todo inició en la estación de Ricaurte cuando mi hijo le pisó la chancla y esta persona le dijo que tenía que arrodillarse y pedirle perdón, a lo que mi hijo se negó, y empezó a encararlo, y de un momento a otro sacó la navaja y me lo mató con dos puñaladas en el pecho”, indicó la madre del joven fallecido, quien tenía 14 años de edad.

Así mismo, la madre del joven le narró a este medio que Juan Esteban Alzate había salido en la tarde del sábado 8 de octubre con su novio y una amiga para el Chorro de Quevedo en La Candelaria, en el centro de Bogotá.

“El problema empezó porque él estaba con el novio, mi hijo es gay, pero el hecho de que sea gay no daba para que me lo fueran matando de esta manera, porque él era una persona común y corriente. Desde los 8 años él ya tenía definida su orientación sexual (…) A mí el novio me llamó desesperado, llorando, y me dijo, ‘señora Estefanía, a Esteban me lo apuñalaron acá en el TransMilenio’”, agregó.

