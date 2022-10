El extraño recibimiento de Carlos III a Liz Truss: ¿Has vuelto otra vez? Oh, querida (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Tras una semana complicada para la primera minitra británica, Liz Truss, su primera audiencia semanal con el rey Carlos III de Inglaterra tampoco empezó con buen pie. Los medios en Reino Unido se han hecho eco del extraño recibimiento del monarca a la mandataria en el Palacio de Buckingham este miércoles por la noche.

Por 20Minutos

En un breve vídeo de apenas 15 segundos se observa a Truss hacer una reverencia y decir “Su Majestad”, a los que Carlos II responde: “¿Así que has vuelto otra vez?”.

Ante esas inesperadas palabras, Truss responde con cortesía: “Es un gran placer”.

El rey, por su parte, continúa: “Oh, querida, querida… No importa”.

El vídeo se ha viralizado y ya suma más de 5,3 millones de visualizaciones en las redes sociales.

A scene straight from the Office.

Truss: “Your Majesty… Lovely to see you again.”

King: “Back again. Dear oh dear. Anyway…”

Political awkwardness and unintentional comedy at its finest.

pic.twitter.com/o5G7Tsz3IA

— Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) October 12, 2022