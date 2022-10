Por qué tu pareja no sube fotos a las redes sociales contigo

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Las relaciones de pareja adquieren otro significado con el uso de las redes sociales, no solo están juntos en este plano, ahora también, deben de tener una relación en las redes sociales o se considera que no tenerla, es sinónimo de no querer a la otra persona, así el etiquetado en publicaciones y sobre todo las fotos, reafirman socialmente su estatus como pareja.

Por En Pareja

Aunque lo más importante son los sentimientos que los unen, en estos días, dar a conocer tu relación en las redes sociales es todo un evento, incluso se cuestionan los sentimiento de quienes no lo hacen y se pone en tela de juicio la fidelidad de quien no comparte nada en estás plataformas ¿Tu pareja sube fotos contigo en las redes sociales?

No está comprometido. Hablamos de que no se siente listo para tener un compromiso de esta magnitud, por el significado que muchas personas le dan a tener una relación en redes sociales, quizá no sepa ni lo que quiere y considera esto como una presión de parte de seres queridos y amigos, a veces es comprensible.

Privacidad. No es que no te quiera, pero para él no es tan relevante que suban una foto juntos solo porque si no están en redes sociales así, significa que no hay relación, puede que este hombre le tome más importancia a lo real de la relación y está bien y en su derecho, pues tiene un argumento válido.

Seguridad. Tal vez quiere esperar más, hasta estar seguro de que todo va a funcionar bien, que eres la indicada, eso habla bien de él, porque si hiciera lo contrario, nos hablaría de un mujeriego, podrías ver a todas sus ex en su álbum de fotos del Facebook ¿Te imaginas? Hay razones fuertes que tomamos de manera errónea.