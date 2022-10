La conexión entre la coronación de Carlos III de Inglaterra y el hijo de Harry y Meghan

Click to share on Google News (Opens in new window)

Si lo que está intentando Carlos III de Inglaterra es hacer las paces con su hijo, el príncipe Harry, sin lugar a dudas está yendo por la vía sentimental. Los primeros detalles conocidos sobre cómo será su coronación dejaban entrever una austeridad y celeridad en las formas que no daba demasiado pie a hacer homenajes. De hecho, la única forma de hacer referencia a alguien de su familia era a través de la fecha. Y el rey se ha decantado por su nieto Archie.

Cuando salieron a la luz las primeras ideas para la Operación Golden Orb, nombre en clave de la coronación del monarca, se dispusieron varias fechas posibles alrededor de mayo o de junio del año que viene, lo que le daba la oportunidad de hacerlo el 2 de junio, mismo día que el ascenso al trono de su madre, Isabel II, o el 10 de junio, fecha de nacimiento de su padre, el duque de Edimburgo.

Sin embargo, Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila, serán coronados el 6 de mayo de 2023 en la Abadía de Westminster por un rito que se ha mantenido prácticamente sin variaciones desde el año 1066, oficiada por el Arzobispo de Canterbury.

Varios medios británicos opinan que el soberano no ha querido ni rizar el rizo ni quedar de nuevo eclipsado por su madre utilizando su misma fecha sino que ha preferido que su coronación tenga también su propio peso en el futuro y en las generaciones venideras.

De ahí que, aunque también era un 6 de mayo el aniversario de bodas de la hermana de la difunta reina Isabel II, la princesa Margarita, el motivo más importante con el que coincide la fecha es el cumpleaños de su nieto Archie, el primogénito del príncipe Harry y Meghan Markle, que ese mismo día soplará cuatro velas.

The Coronation of His Majesty The King will take place on Saturday 6 May 2023 at Westminster Abbey.

The Ceremony will see His Majesty King Charles III crowned alongside The Queen Consort.

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 11, 2022