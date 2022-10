El conmovedor canto de los ciudadanos de Kiev en una parada de metro durante una alarma antiaérea

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ucrania ha revivido este lunes los peores momentos del inicio de la guerra el pasado febrero, con el bombardeo de cerca de una decena de ciudades. Como represalia por el ataque ucraniano sobre el puente de Crimea, el presidente ruso Vladímir Putin ha abierto fuego de nuevo sobre localidades que no lo recibían desde junio. Entre ellas se encuentra Kiev, donde los ciudadanos han entonado un conmovedor cántico mientras se refugiaban en una estación de metro.

Por 20Minutos

Son las escenas de un vídeo difundido por el Ministerio de Defensa ucraniano, que muestra a decenas de ciudadanos de la capital cantando en una parada del suburbano donde se protegen de los ataques rusos tras el aviso de una alarma antiaérea.

“El espíritu de Ucrania es inquebrantable. Los residentes de Kiev cantan en una estación de metro durante una alerta de misiles aéreos”, ha compartido en Twitter el Ministerio de Defensa.

La canción interpretada por los kievitas narra la historia de un hombre y una mujer jóvenes que se encuentran en un jardín, cuando ella dice que debe marcharse para que sus padres no la regañen. Él le sugiere que explique a su madre que la noche está muy bonita porque mayo está trayendo la belleza y toda la naturaleza está alegre.

Ukraine’s spirit is unbreakable.

Residents of Kyiv sing in a metro station during an air raid alert. pic.twitter.com/xLd8nPK7T4

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 10, 2022