El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 10 de octubre de 2022

Aries

Y un buen día, sin pensarlo cambian las preguntas. Te das cuenta de que has aprendido cierras lecciones, pero que aún te falta mucho por aprender. Hoy estás dispuesto a profundizar que necesitas para estar mejor y para lograrlo debes hacer preguntas precisas y encontrar respuestas que te ayuden a pasar de nivel. Todo en el menor tiempo posible. Manos a la obra Aries.

Tauro

No hay nada mal dicho, sino mal interpretado. Si bien es cierto que a veces hablas sin pensar y no comunicas el mensaje como deseas, también lo es que los demás tienden a tomar mal tus palabras. Se más directo y conciso al hablar, porque entre más vueltas des más difícil será la comunicación.

Géminis

Hay cosas qué hay que hacer sólo porque si, porque es parte de la vida, porque lo impone el destino o porque si no lo haces no avanzas. Sea cual sea el motivo, no puedes quedarte paralizado, cuestionando el porqué o para que de tus acciones. Hoy simplemente has lo que tengas que hacer.

Cáncer

Te sientes un poco solo y aislado y tal vez no te das cuenta de que nadie más que tú es el responsable. Querías espacio y ahora lo tienes, pero puede que se te haya ido la mano. Esta bien querer alejarse de todos y encontrarte contigo mismo, pero como para todo, debe de haber límites. Relacionarte y compartir es el siguiente paso para estar bien. ¿Que esperas?

Leo

Siempre se habla del egocentrismo de Leo, de lo mucho que le gusta ser el centro de atención, cuando en el fondo no siempre es así, como hoy, día en que permites que otros sean los protagonistas. Centras tu interés en un ser querido al que profesas y demuestras tu amor. Disfrútala su éxito, como si fuese tuyo.

Virgo

Un paso para adelante y varios para atrás. Cuando piensas que todo va bien y que nada ni nadie podrá detenerte, surgen obstáculos y te paralizas. No sabes que camino elegir, pero es obvio que no puedes continuar por donde vas. Es ahora cuando debes reestructurar todo o ¿porque no? Comenzar desde cero. Tú eliges.

Libra

Reír es la mejor medicina para el alma. Hoy te sientes bien, alegre y satisfecho con tus logros, pero quieres más y eso te deja cierto sinsabor en la boca. Ve paso a paso, agradece y disfruta lo que tienes, crea nuevas metas, y diviértete durante el proceso. Hoy se presenta más de una oportunidad para reír, hazlo con todas tus fuerzas.

Escorpio

Exiges sinceridad y es que en tu mundo no hay cabida para nada más. Llegas al fondo de una situación y no quieres hacerlo a medias. Enfrentas y exiges hasta obtener respuestas. Necesitas cerrar un ciclo, porque estás consciente de que con estas dudas no puedes vivir.

Sagitario

Enfrentas el día sin dramas. Haces lo que tienes pautado, con responsabilidad y excelencia. Obtienes resultados inmediatos a decisiones que has tomado a conciencia. No dejas nada al azar, mides bien tus pasos y tratas de abarcar cada detalle.

Capricornio

A veces nos sentimos culpables por situaciones que ni hemos creado, ni somos responsables. Te tomas en serio mucho más de lo que debes y al final cargas con pesados equipajes que no te corresponden. Es hora de soltar y de hacerlo definitivamente, porque necesitas viajar más ligero. No hay mejor día para dejar atrás que hoy.

Acuario

Primer día de una semana llena de oportunidades. Mantente atento porque estamos seguras de que no quieres perderte ni una. Trabajas con ahínco y te sientes bien con lo que aportas a los demás. Recibes reconocimientos y aceptas nuevas responsabilidades porque sabes que puedes con eso y más.

Piscis

La vida es rara o por lo menos muchas personas lo son. Tratas de entender el porque y para que del comportamiento de quienes te rodean y no das con la respuesta. Cada cabeza es un mundo y aún cuando te esfuerces, los ves desde tus limitaciones, de hecho, es casi imposible que los entiendas completamente. Vive tu vida y no te preocupes por cómo los demás vivan la suya.