Migrante pasó de dormir en su carro a ganar miles de dólares haciendo mudanzas en EEUU

Antes de unirse a TaskRabbit en marzo de 2020, Kingsley Onyemali tenía seis trabajos.

Por Telemundo 52

Fue mejor que la alternativa: en 2018, el asistente de mudanza se quedó sin hogar en Austin, Texas, dos años después de emigrar con su familia de Nigeria a Oklahoma City. Estaba tratando de ahorrar dinero para la vivienda para que su familia, en Oklahoma, pudiera trasladarse 360 millas hacia el sur para reunirse con el.

No fue fácil, Onyemali, de 40 años, tenía un trabajo de jornada completa en un concesionario de Lexus, dirigía una pequeña empresa organizadora de garajes y trabajaba a veces con Uber, Amazon, DoorDash y Grubhub.

En el camino, acumuló suficiente dinero para pagar una vivienda: primero un apartamento en 2019 y luego una casa en 2020. Todavía tenía que trabajar en múltiples empleos, hasta el año pasado, cuando ganó 108,592 dólares como asistente de mudanza y ensamblador de muebles en TaskRabbit, según documentos revisados por CNBC Make It.

El negocio no se ha detenido desde entonces. “Durante este período de inflación, el trabajo no se ralentiza”, dijo Onyemali a CNBC Make It. “No me siento ansioso cuando no tengo algo que hacer, porque he podido ahorrar para el día lluvioso”.

Pero hay costos: Onyemali dice que trabaja de 50 a 60 horas por semana para ganar esas seis cifras. Así es como construyó su negocio de TaskRabbit desde tener nada.

