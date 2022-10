La postura de EEUU sobre la disputa limítrofe entre Venezuela y Guyana

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de que el régimen de Nicolás Maduro se pronunciara sobre la disputa limítrofe entre Venezuela y Guyana, EEUU emitió su postura.

lapatilla.com

El chavismo emitió un comunicado el pasado 30 de setiembre denunciando “tergiversaciones de Guyana en la ONU sobre controversia territorial por el Esequibo”. Mientras, el Gobierno de Guyana se comprometió este domingo, 2 de octubre, a resolver pacíficamente con Venezuela la disputa territorial histórica.

Ante ello, el Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, emitió este 4 de octubre, a través de redes sociales, la postura de su país al respecto. “El laudo arbitral de 1899 determinó la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela y debe respetarse a menos o hasta que un órgano legal competente determine lo contrario. Estados Unidos apoya una resolución pacífica de este problema”, apuntó.

De igual forma, el asistente especial del presidente, Joe Biden, manifestó “Esta es la política de los Estados Unidos”, tras la acotación de Nichols.

The 1899 arbitral award determined the land boundary between Guyana and Venezuela and should be respected unless or until otherwise determined by a competent legal body.

The U.S. supports a peaceful resolution to this issue.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) October 5, 2022