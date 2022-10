“Cuídense hasta de ver porno en el celular”: La advertencia de un periodista a quienes viajen al Mundial de Qatar

Posteado en: Deportes, Titulares

A menos de dos meses para el comienzo del Mundial de Qatar 2022, cientos de miles de fanáticos de todo el planeta ya cuentan con sus pasajes y sus entradas para disfrutar de un espectáculo deportivo que promete ser apasionante. Sin embargo, hay gran incertidumbre sobre cómo será el choque cultural para los occidentales que viajen al primer torneo de la historia organizado en un país árabe.

Por: TN

El periodista argentino Marcelo Palacios contó que ya estuvo investigando qué cosas se pueden hacer y cuáles no en Qatar. En base a sus consultas, hizo una advertencia dirigida a los hinchas albicelestes que viajen al país asiático.

“Cuídense hasta de ver pornografía en sus celulares”, alertó desde su programa en Radio La Red, argumentando que en los alojamientos podrían estar atentos a los contenidos que se consuman.

Palacios fundamentó este aviso en que “vamos a ir a una cultura diferente” y aseguró que esta vez será distinto a lo ocurrido en Rusia 2018, cuando el gobierno de Vladimir Putin flexibilizó ciertas políticas -algunas referentes a las parejas del mismo sexo- mientras duró el torneo.

“Acá no es una decisión, es un tema religioso. No hay bien y mal. Te guste o no, están de un lado. No es un hombre, no es un líder, no es un presidente, es mucho más”, señaló.

