VIDEO: Confirman al menos 58 muertes por Ian en Florida y la búsqueda de sobrevivientes persiste

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este lunes, el director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, confirmó 58 muertes hasta el momento por el paso del huracán Ian.

Por El Diario NY

En su mayoría, estas muertes han sido por ahogamiento o paros cardíacos.

Las autoridades informaron que continuarán con la búsqueda de víctimas y se espera que la cifra aumente en las próximas horas y días.

Desde la semana pasada, más de 1,600 personas han sido rescatadas en el estado de Florida tras el paso de Ian.

Cinco días después de que Ian tocara tierra en Cayo Costa, en el suroeste de Florida, con vientos de 240 km/h. al menos 600,000 personas continúan sin servicio eléctrico.

Durante la rueda de prensa, Guthrie estimó que para el próximo domingo la el sistema de energía sea restablecido casi en su totalidad, con excepción de las casas y edificios con “daños catastróficos”.

#RT @nowthisnews: LIVE NOW: Florida Division of Emergency Management Director Kevin Guthrie holds a briefing on the state's response to Hurricane Ian https://t.co/HR1sf3sTGs

— T.N.T VIRAL US ?? (@TNTVIRALUS) October 3, 2022