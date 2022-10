Lucha por su vida en Colombia: venezolano quiso terminar con su novia y ella le tiró aceite hirviendo en la cara

Posteado en: Actualidad, Sucesos

José Rivas, un joven de 25 años de nacionalidad venezolana, jamás pensó que el querer terminar la relación con su pareja fuera a dejarlo en la clínica con graves quemaduras en su cuerpo.

Por El Tiempo

El hombre, según relató, fue víctima de un ataque con aceite hirviendo por parte de su compañera sentimental cuando ella se enteró de que él quería dejarla.

El hecho ocurrió en el barrio Primero de Mayo de Apartadó y, tras el hecho, el hombre fue llevado a la Clínica Panamericana de este municipio donde lo atienden por quemaduras de segundo grado en el rostro, cuello y brazos.

“Le dije que no quería tener nada con ella, luego que me dormí, calentó el aceite y me lo lanzó. Estoy muy mal, necesito que las autoridades me ayuden para que esa mujer se aleje. Tengo miedo que me mate”, contó el hombre al medio regional La Chiva de Urabá.

Desde la clínica indicaron que el hombre se encuentra en la unidad de cuidados especiales.

Y aunque está estable, indicaron que esperan cómo evoluciona para determinar si requiere una cirugía reconstructiva.

Por su parte, la mujer, identificada como Érica Valencia, también habló en ese medio regional reconociendo que sí agredió a su pareja con aceite.

“Me dio rabia, efectivamente calenté el aceite y se lo tiré en la cara. Después él se paró de la cama gritando pidiendo que lo ayudara y yo permanecí indiferente (…) no sé por qué lo hice, siento que aguanté demasiado”, dijo la mujer.

