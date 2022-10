“Hay demasiado gente muerta, no traigan a sus familias”: venezolanos en medio del Darién contaron su trágica travesía (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Cada vez más son las historias de dolor alrededor del éxodo masivo de venezolanos hacia los Estados Unidos, en especifico de aquellos que apostaron por cruzar la peligrosa selva del Darién.

lapatilla.com

En esta oportunidad, un grupo de estos migrantes hicieron viral un video a través de las redes sociales para pedir a sus compatriotas que no acepten venir por esta vía debido a que es muy peligrosa.

En un TikTok publicado por la cuenta de Alejandrito Nicol, los jóvenes narran que se encontraron con diversas anomalías e incluso niños y gente muerta.

“Es horrible, demasiada gente muerta. Niños envueltos en sábanas, muchos no llegan, no pueden más al no ver al final (…) a mi me dijeron que llegábamos en una lancha, pasamos más de 20 mil selvas. No arriesguen a sus niños, a una niña haitiana la dejaron abandonada y logramos dársela a sus parientes. Sus hijos se mueren, no traigan a nadie”, dijo.

Los venezolanos dicen que el Darién es el “infierno” y los que sobreviven es gracias a la ayuda de Dios.

Aquí el video: