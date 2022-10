“A lo Spiderman” una mujer salta sobre un auto que trató de atropellarla (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

La particular escena fue grabada por una cámara de seguridad y se viralizó a través de las redes sociales.

Por semana.com

Increíble, así es un video que se ha viralizado a través de las redes sociales y captado por cámaras de seguridad de una gasolinera el pasado 18 de septiembre, en una ciudad no establecida, en el que se puede captar el momento en que una mujer trans se salvó de la muerte gracias a su agilidad, en momentos en que un conductor decidió arremeter en su contra, intentando atropellarla violentamente con su camioneta.

El video, que circula masivamente a través de las redes sociales, capta un primer momento vivido en una estación de gasolina, en la que un grupo de mujeres transexuales intenta coquetear con un cliente del lugar. El dueño de la camioneta protagonista del video, al sentirse ultrajado o vulnerado por parte del grupo de trans, decide arremeter contra de ellas, al parecer con groserías e improperios, que a su vez despertaron la indignación del grupo de mujeres.

En medio de la discusión, y luego de que el molesto hombre se subiera a su camioneta y se dispusiera a marcharse, una de las mujeres transexuales decidió contrapuntear en la discusión y, en respuesta a los improperios, se acercó a la ventanilla de la camioneta y lanzó dentro el contenido de lo que se presume era un café.

Aunque podría pensarse que con el hecho quedaba saldada la disputa, el hombre de la camioneta se alejaba del lugar, acción que solo sería la primera parte de la trifulca, que terminaría con un evidente intento de homicidio.

This whole situation is crazy. She was moving like Spider-Man ?? pic.twitter.com/nOMBO4KNBD

— Daily Loud (@DailyLoud) September 22, 2022