Victoria Beckham se borró el tatuaje en honor a David Beckham de la muñeca (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Que se sepa, no hay ningún problema en el paraíso de su matrimonio. Quizá solo es que ya hace muchos años que se lo hizo y necesite repasarlo O tal vez es que ya se ha cansado de él y quería de nuevo dejarse ese espacio libre. O puede ser que lo haya cubierto con maquillaje. Sea como sea, los fans se han quedado un poco extrañados con los últimos vídeos de Victoria Beckham.

Por 20 Minutos

La empresaria y diseñadora de moda de 48 años tiene más de 30 millones de followers en Instagram, por lo que un vídeo suyo lo van a ver multitud de fans que se saben al dedillo su vida y, claro, sus tatuajes. Por eso que hayan desaparecido varios de ellos y, sobre todo, uno de los más famosos, que tenía en la muñeca en honor a su marido, David Beckham, ha sido rápidamente descubierto.

Se trataba de las iniciales de su marido, ‘DB’, que llevaba escritas en cursiva y en una tipografía algo gótica justo debajo de la palma de la mano desde su décimo aniversario con el exfutbolista de Manchester United y Real Madrid. Es decir, desde 2009.

De hecho, ya en 2018 se quitó uno de los tatuajes más famosos que tenía. Eran unas letras en hebreo que le recorrían la columna vertebral y en la que la traducción decía ‘I am my beloved’s and my beloved is mine’ (Soy de mi amado y mi amado es mío), unas palabras que compartía con el deportista.