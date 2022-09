Se le fue la olla a Biden: Pidió a una Representante que se identificara entre la multitud… que falleció el mes pasado

Click to share on Google News (Opens in new window)

El presidente Biden pidió a la fallecida representante Jackie Walorski que se identificara en un evento en Washington el miércoles, y olvidó que la republicana de Indiana murió en un accidente automovilístico el mes pasado.

Por New York Post

Biden cometió el vergonzoso error mientras agradecía a los miembros bipartidistas del Congreso en un evento de nutrición cerca de la Casa Blanca.

President Biden seems to forget that Rep. Jackie Walorski (R-IN) died in a car crash in August, seeking her out in the audience:

"Jackie, are you here? Where's Jackie? She must not be here." pic.twitter.com/inzKDHrPK7

— The Recount (@therecount) September 28, 2022