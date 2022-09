La conquista menos pensada de Carlos III: así se sienten los “centennials” británicos con su nuevo rey

La Generación Z no tiene interés por el nuevo soberano, critica los privilegios y la riqueza de los monarcas. Cómo The Crown pasó de ser una serie dramática a un verdadero documento informativo para ellos. El testimonio de dos jóvenes galeses: “No vemos un lugar para la monarquía que no sea la atracción turística o una pieza de museo”.

Aun parece extraño ver a un rey y no a una reina. Hay ahora un hombre con traje y no una señora con cartera y sombrero. Lo que parece solo una descripción en la vestimenta, no lo es: si hay algo que a Isabel II le sobraba —además de carisma, claro— fueron los símbolos propios que la definían. 70 años de reinado es suficiente para dejar plasmadas tantísimas señas particulares en el tiempo. Este último dato es literal: según el diario ‘The Guardian’, el proceso de reemplazo de la cara de Isabel II por la de Carlos III en todas las denominaciones de la libra esterlina, tardaría alrededor de dos años.

Gran Bretaña tiene nuevo rey. Carlos III, el hombre 48 años mayor que su madre cuando se convirtió en reina a los 25 años, tiene un sinfín de desafíos, entre ellos, mantener la estructura de un régimen monárquico parlamentario que con el paso de los años, al igual que otros países, aparece como una tradición algo demodé cuando se la ve a tras luz de los paradigmas del nuevo mundo.

Se dio vuelta una página, una muy pesada —lo del peso es en alusión a la duración del reinado de Isabel II— en la monarquía inglesa: la muerte de Isabel II, a los 96 años y la llegada de Carlos III, con 73, supone un cambio radical. Ahora bien, ¿este es un hecho que cautive a todos por igual?

La figura de Carlos III, un rey de transición, aparece quizás un poco deslucida y son varios los motivos. Pero —no hay dudas— uno que sobresale es precisamente el de ser hijo de una reina que lo acaparó todo durante una línea de tiempo extensísima que figura ya en los Records Guinness.

El pueblo (centennial) quiere saber

Evan tiene 24, vive en Gales y piensa una respuesta que quizás simboliza la de muchos chicos y chicas de su edad. La pregunta apunta a si tuviera que decir quién es más carismático, Isabel II o Carlos III, ¿cuál elegiría?. “La gente decía que Isabel era carismática, pero realmente no tengo una opinión sobre ninguno de los dos”, suelta el joven a Infobae.

Su testimonio es parte de un generalidad que acapara parte del Reino Unido. Sólo uno de cada tres jóvenes centennials de ese país, apoya a la monarquía británica, grupo etario en el que cuenta con el menor nivel de aprobación. De acuerdo con el sitio Statista, que citó datos de una encuesta de la firma internacional YouGov, 33% de los jóvenes de entre 18 y 24 años —el rango de edad de la generación conocida como centennial—, apoya a la monarquía británica, en tanto que 31% opina que debería ser reemplazada por un jefe de Estado, y el 36% restante dijo no tener una postura al respecto.

“No creo que la realeza tenga mucho poder, así que no estoy demasiado preocupado. Los políticos son mucho más relevantes”, dice Evan. Y agrega cuando se le pregunta qué opinan sus amigos: “Estamos en gran parte en contra de la monarquía y no nos interesa lo que tienen que decir. Creo que deberían involucrarse en causas benéficas tanto como sea posible para ayudar a crecer su imagen pública”.

Josh tiene 23 y también es de Gales. “Es solo una persona como cualquier otra que es un servidor publico”, comenta a Infobae. “Me importa Carlos si se involucrara en política o cambia la forma en que se maneja el gobierno. Aparte de eso, no”, agrega escueto. Y dice que tanto él como la mayoría de sus amigos “no ven un lugar para la monarquía que no sea una atracción turística o una pieza para estar en un museo”.

Casi como parte del ADN responsable de su generación, y al igual que su compatriota Evan, Josh remata con respecto a la monarquía en general: “Creo que deberían reequilibrar el gobierno y hacer que funcione mejor o simplemente hacer mucho trabajo de caridad”.

Un tintero viral en TikTok

Los primeros capítulos de Carlos rey fueron la vigilia privada de la familia junto a la cama de la reina, un primer discurso a la Nación donde prometió seguir el ejemplo de su madre y dos episodios virales donde se lo ve poco tolerante ante la servidumbre que lo acompañaba.

Según el análisis que varios expertos hicieron a Infobae de su lenguaje no verbal, sus intervenciones públicas deberán determinar una imagen y actitud positiva, como así también cuidar los elementos que rodean las intervenciones oficiales y no oficiales. Al mismo tiempo ver que sus posturas y movimientos le aporten seguridad y autenticidad.

Carlos ha mantenido una actitud muy personal al hablar de amor, de pérdida y de su “querida mamá”. Se mostró acongojado, primero en la Vigilia de los Príncipes y luego en el funeral del lunes pasado.

Entre los centennials, que son los jóvenes que nacieron entre 1995 y 2005, circuló la semana pasada cierta indiferencia general. Las crónicas noticiosas y los comentarios en redes, indican que estuvieron muchos más interesados en el día festivo por el funeral que en su nuevo rey. Las nuevas generaciones dicen no entender el culto que rodea a la realeza. “La gente siente una lealtad errónea hacia personas que ni siquiera saben de su existencia”, aseguran muchos jóvenes.

Hay una impresión que la también llamada Generación Z ha absorbido la adoración mundial por Lady Di, la “princesa del pueblo”, sin ni siquiera haber nacido en esa época. Recogen de sus padres aquella boda de cuento de hadas y la posterior ruptura. En TikTok han aparecido breves clips de la princesa Diana hablando de Carlos, de la aventura de él y de su complicado divorcio.

The Crown es en este sentido para ellos, no solo una serie dramática de Netflix, sino un verdadero documento informativo sobre la realeza verdadera, la que no esconde los trapitos sucios, y que es parte de una historia que, en definitiva. la protagonizan seres humanos de carne y hueso.

El tema de la riqueza desproporcionada aparece una y otra vez entre la críticas, como así también los privilegios de la familia real también. “Siempre he pensado que es incorrecto que la gente pueda nacer en una posición de riqueza y poder, especialmente si está financiada con nuestros impuestos”, se quejó otro joven en las redes sociales esta semana.

Los más radicales sienten directamente rechazo por el rey Carlos III: algunos lo describen como “desagradable” y “una de las peores personas de la familia”. “Ha dicho muchas cosas ofensivas y no puedo apoyar eso”, esgrimen. Otros creen que el nuevo rey está directamente “fuera de contacto” con la realidad.

“La época en la que nuestros padres amaban a la realeza ha terminado”, dicen y éste parece ser el slogan de quiebre de una generación que ve al mundo con otros ojos y dentro de transformadores paradigmas. “Nos enfrentamos a una recesión inminente, a una crisis climática, a una crisis de la vivienda y a una crisis energética. La gente tiene problemas para pagar sus facturas y cada vez hay más personas abocadas a la pobreza”, sostuvo otro joven esta semana en las redes.

“En este momento la monarquía está ahí de decoración. También siento que sirve para alimentar un sentimiento de nacionalismo entre los británicos. Esto se ha podido ver claramente con Meghan Markle”, dijo otro centennial.

“Realmente a los jóvenes no nos aporta nada la monarquía, no son progresistas, no tienen diversidad. No son tan ecologistas ni de izquierdas como nosotros. Son una reliquia de una época pasada que no nos incluye”, escribió otro adolescente en Twitter.

“El rey Carlos III me parece otro fósil no electo que no paga impuestos y que goza de privilegios en una posición arcaica construida sobre riquezas coloniales”, argumentó otro más. Y los comentarios siguen.

Poco interés por la tradición

“Hay una generación llamada Z, o como la llamemos, que el desinterés lo tiene por cabeza, no solo con la monarquía”, analiza a Infobae Arnaldo Miranda, historiador de la realeza y experto en derechos nobiliarios.

“Es decir, hay un desinterés creciente por una serie de valores. Cuando hablamos de monarquía, hablamos de algo muy enraizado con la tradición, la monarquía tiene mucho de tradiciones. Es la forma más antigua de gobierno. Y más allá de que sea constitucional parlamentaria, es una monarquía muy antigua basada con una gran carga de tradición”, agrega el especialista.

Para Miranda, la mayoría de esta generación, “al no tener estos valores enraizados, al no tener la tradición justamente madurada, trabajada, concientizada” enfrentan ellos mismos un tema de anomia hacia muchas cuestiones. “¿Cómo no mantener anomia hacia la monarquía también? Mismo muchos jóvenes británicos de esa generación concretamente no tienen mucha idea de lo que es el voto y de política”, dice.

Para el especialista la vida de Isabel II fue virtud y ejemplo. “A los 21 años dijo que su vida la iba a dedicar a beneficio de la Nación. Lo hizo y lo cumplió. Su último acto protocolar fue recibir a la Primer Ministro y pedirle que forme gobierno. Esto lo hizo el martes. Falleció el jueves. Hubo una Reina, una soberana que es fuente de luz en ese y en muchos otros sentidos. O sea, la soberana que se fue aggiornando y reinventando a través de los tiempos”, explica Miranda.

Entonces, ¿cuál es en ese sentido el desafío del nuevo rey de Carlos III? “Es uno muy grande por empezar”, señala el experto. “Porque si bien es el monarca más preparado para reinar, y de eso no cabe ninguna duda, porque se preparó durante 70 años, hay que ver cómo junta los elementos que le fueron dados, cómo los ordena. Yo no lo creo inhábil para reinar. Por el contrario, vemos que en los últimos 20 años, a partir de su matrimonio con Camila, como él se ha ido asentando, tardíamente quizás, pero eso es otra cuestión”, agrega Miranda.

“Sus desafíos son múltiples. Carlos tiene grandes desafíos, pero tiene como parámetros a su misma madre y tiene como parámetros a su mismo hijo, hoy Príncipe de Gales, ya desde el momento que su abuela cerró los ojos. Catalina Middleton tienen una gran imagen positiva. Él tendrá que encabezar un reinado de transición, de eso no caben dudas. Hoy de todas formas una persona a los 73 no es vieja como era el concepto antiguo, sino que una persona todavía tiene vitalidad para hacer, pero sí es una persona grande para comenzar un reinado”, dice Miranda.

Está entre dos columnas que lo tienen que sostener. Así, grafica Miranda, está Carlos III en este momento. “Digamos que tienen que hacer un puente de paso -explica para cerrar-. Veremos si tendrá que abdicar que no hay tradición en los monarcas británicos, veremos si él la inaugurará o no, pero indudablemente tiene que representar un delicado equilibrio. Más con esta generación. Si lo tienen con los británicos, con los jóvenes es un desafío especial”.