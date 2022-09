Así es el impresionante VIDEO hecho desde la Estación Espacial Internacional sobre el huracán Ian

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La NASA ha publicado unas imágenes en Twitter que muestran al huracán Ian desde la Estación Espacial Internacional (ISS). El fenómeno estaba cerca de las Islas Caimán y se dirigía a Cuba con una potencia de categoría tres en la escala de Saffir-Simpson.

Por 20 minutos

A su paso, con vientos de 185 kilómetros, Ian provocó daños en casas, comercios y redes de electricidad; asimismo, más de dos millones de personas se vieron obligadas a evacuar las ciudades porque el ciclón puede fortalecerse y pasar a categoría cuatro.

El metraje subido por la NASA cubre al huracán al completo en una perspectiva angular, mientras tanto, la ISS navegaba por encima con una cámara integrada para intentar captarlo.

Desde el martes, el ciclón ha adquirido unas dimensiones bastante considerables, además, sus vientos oscilan en ráfagas de entre 170 a 200 kilómetros por hora.

Live views of #HurricaneIan from the @Space_Station as it flies over the storm. https://t.co/hGjzrBmuyw

— NASA (@NASA) September 26, 2022