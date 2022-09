Al menos 17 muertos por un incendio en un restaurante en el noreste de China

Click to share on Google News (Opens in new window)

Al menos 17 personas perdieron la vida y tres resultaron heridas tras un incendio sucedido este miércoles en un restaurante de la localidad nororiental de Changchun, informó hoy el diario Global Times.

El Departamento de Bomberos local recibió una llamada de alerta a las 12.40 hora local (4.40 GMT) después de que comenzase un incendio en un local especializado en comida frita.

A las 15.00 hora local (07.00 GMT), los bomberos y el equipo de rescate habían concluido las operaciones de salvamento, aunque todavía se desconocen las causas del suceso, que se hallan bajo investigación.

El responsable del restaurante se halla “bajo control” de las autoridades, explicó un escueto comunicado del Gobierno local en la red social Weibo.

Vídeos del suceso que circulan por las redes sociales chinas muestran cómo el local se halla a nivel de calle, en la esquina de un edificio situado en una zona residencial.

Los heridos han sido trasladados al hospital para recibir tratamiento médico.

El suceso adquirió enseguida gran notoriedad en Weibo, cuya etiqueta (“hashtag”) había recibido 37 millones de visualizaciones pocas horas después y donde se acumulaban las condolencias a las víctimas y los recordatorios básicos de seguridad contra incendios en restaurantes. EFE

A restaurant fire killed 17 and injured three on Wednesday in the city of #Changchun, northeast China's Jilin Province, according to local authorities. pic.twitter.com/o0VB6g0Z4Y

— Ifeng News (@IFENG__official) September 28, 2022