Fue brutalmente golpeada en el Metro de Nueva York por el hombre que mató a su abuela (Imágenes sensibles)

“¿Sabes lo asustada que estoy ahora? Nunca fui una persona que tuviera miedo”, dijo a ABC New Elizabeth Gomes, luego de sobrevivir a una brutal paliza en una estación del metro de Nueva York en Queens.

Por El Diario NY

El ataque sucedido alrededor de las 5:15 a. m. del martes 20 de septiembre en la estación Howard Beach-JFK Airport, fue captado en un dramático video. Por el caso fue detenido como sospechoso Waheed Foster, de 41 años, quien estaba en libertad condicional.

El supuesto atacante sin hogar y con problemas mentales tiene un largo historial criminal que comenzó cuando siendo adolescente fue acusado de asesinar a su abuela adoptiva de 82 años en una brutal paliza en 1995, dijeron fuentes policiales.

En el ataque de la semana pasada, la víctima de 33 años iba en ruta a trabajar cuando fue abordada por un hombre que trató de iniciar una conversación y la siguió hasta el entrepiso. Como la mujer no respondió e ignoró los avances, el agresor la arrastró por el piso y la estrelló contra la pared, donde la golpeó repetidamente con los puños y la pateó en la cara y el cuerpo, según NYPD y el video divulgado.

This was posted to Reddit from the Howard Beach–JFK Airport station in Queens. I believe it was recorded very recently. pic.twitter.com/RoqHar325c

— Crime in NYC (@CrimeInNYC) September 24, 2022