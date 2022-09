DART logra con éxito su primer objetivo: chocar contra un asteroide a 11 millones de kilómetros

Click to share on Google News (Opens in new window)

La agencia espacial estadounidense ha hecho hoy historia, culminando con éxito la primera prueba de defensa de la humanidad contra asteroides por impacto cinético. Un experimento de más de 330 millones de dólares que lleva años gestándose y en el que han participado cientos de organizaciones y entidades, entre ellas la Agencia Espacial Europea (ESA).

Por 20minutos.es

Durante la madrugada de este martes, la nave espacial DART -siglas en inglés de ‘prueba de redireccionamiento de doble asteroide’- se ha estrellado cual avión kamikaze contra el asteroide Dimorphos, una roca de 160 metros que se encuentra 11 millones de kilómetros de nuestro planeta. Acertar en ese ‘pequeño’ blanco a esa distancia y yendo a unos 22.000 kilómetros por hora ya es de por sí una proeza. Pero es que, además, lo ha hecho navegando de forma autónoma durante el último tramo del recorrido y grabando y transmitiendo en todo momento lo que tenía delante. Todo gracias a las últimas tecnologías que incorporaba la sonda de la NASA.

Dar en la diana no era una tarea fácil: “Hay que tener en cuenta que esto es un experimento, una demostración de tecnología espacial, por lo que el resultado podría ser que demostrásemos que no hemos podido acertar… al fin y al cabo hablamos de un objeto de 160 metros y de un cuerpo que en el momento del impacto estará a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Es como acertar en un hoyo de golf… en la Luna. Además, hay otra complicación, que es el hecho de que las últimas cuatro horas de navegación de DART son autónomas, es decir, tiene un algoritmo que tiene que seguir el objetivo y dar en el blanco”, explica para 20BITS Adriano Campo, físico doctorado en Astronomía involucrado en la misión DART a través de la Universidad de Alicante.

A las 19.14 hora local del este de Estados Unidos -1.14 hora peninsular española-, la nave DART -dardo en inglés- se ha estrellado a una velocidad de 6,4 kilómetros por segundo contra la superficie del asteroide Dimorphos, situado a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra.

DART se ha hecho añicos contra la superficie, pero la pérdida ha merecido la pena, ya que su impacto ha logrado su primer objetivo: colisionar contra Dimorphos. Se ha optado por esta maniobra porque destruir el meteorito podría haber acabado en desastre con cientos de rocas cayendo sobre la Tierra, explicaba antes del impacto, el administrador de la NASA, Bill Nelson, explicó en Twitter.

En los próximos días comprobaremos si DART ha modificado la actual órbita de Dimorphos alrededor del asteroide de mayor tamaño Didymos.

Si bien ni Dimorphos ni Didymos representa una amenaza para la Tierra, esta maniobra pretende ayudarnos en la defensa ante objetos potencialmente peligrosos que podrían devastar ciudades o regiones de nuestro planeta. Es decir: este sistema binario de asteroides es un campo de pruebas para una futura amenaza real.

Desde hace años, varios observatorios en distintos puntos de nuestro planeta rastrean el cielo nocturno en busca de uno de estos dañinos visitantes. Hasta ahora se han descubierto unos 20.000 asteroides cuya órbita puede acercarlos a nuestro planeta. La NASA considera peligroso cualquiera que supere los 140 metros de diámetro y pueda aproximarse a menos de 10 millones de kilómetros, lo que se traduce en unos 5.000 en total. No obstante, aseguran que de momento no hay riesgo para los próximos 100 años -si bien solo se ha rastreado alrededor del 40% de esos objetos-.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022