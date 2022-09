¿Cómo sería el acuerdo de retiro entre los Tigres y Miguel Cabrera para 2023?

Click to share on Google News (Opens in new window)

El futuro de Miguel Cabrera en la MLB es incierto. Pese a que el bateador designado venezolano dijo que jugaría su último año de contrato con los Tigres para despedirse apropiadamente de sus fanáticos, en Detroit creen que la temporada de 2023 podría costarle muy cara a la organización, que está en pleno proceso de reconstrucción y acaba de nombrar a Scott Harris su nuevo presidente de operaciones de béisbol.

Por Fansided

Harris dijo a la prensa recientemente que se sentará con Cabrera para conversar con él con respecto a su futuro, entreviendo que intentará negociar ese último año de contrato con el objetivo de aligerar la nómina de la organización.

#Tigers president of baseball operations Scott Harris on Miguel Cabrera's future: "I have to sit down with Miguel and talk to him."

— Evan Petzold (@EvanPetzold) September 20, 2022