Atropelló a un motociclista en Argentina, se dio a la fuga y buscan testigos para encontrarlo (VIDEO)

Ocurrió durante la madrugada del último domingo. El joven de 25 años que iba a bordo de la moto sufrió heridas en piernas y brazos, pero afortunadamente se encuentra fuera de peligro

Por Infobae

Amigos y familiares de un joven motociclista atropellado el pasado domingo a la madrugada en Quilmes Oeste, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, buscan testigos que pudieran haber identificado al conductor del Toyota Etios color gris oscuro que se dio a la fuga tras el accidente. Afortunadamente, la víctima sólo sufrió heridas en sus piernas y brazos pero se encuentra fuera de peligro, y reclama justicia.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió cerca de las 6.15 en la intersección de las calles Videla y Lavalle. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad municipal se observa que el hombre que viajaba a bordo de la moto Honda modelo XR 150 parecía circular a una velocidad moderada. Sin embargo, cuando estaba cruzando la bocacalle se topó con un vehículo, no pudo eludirlo y fue impactado de lleno. Contra todo pronóstico, el automovilista no detuvo su marcha para observar el estado de salud del sujeto al que había embestido, y escapó de la escena al instante.

El motociclista, sobre quien no se difundió su identidad, debió ser atendido por personal médico ya que presentaba heridas en sus piernas y brazos, además de algunas raspaduras y lesiones producto del fuerte impacto. De todas formas, se reincorporó por sus propios medios y se retiró hacia su domicilio.

“El lunes quise hacer la denuncia por abandono de persona pero no me la quisieron tomar porque me dijeron que para eso me tenían que haber dejado en un descampado, nada que ver”, contó el joven atropellado en diálogo con InfoQuilmes. Y completó: “Me dijeron que podía iniciar una demanda civil, pero evidentemente yo no tenía ningún dato de él”.

Finalmente, y luego de acercar las imágenes de las cámaras de seguridad a las autoridades policiales, recibieron la denuncia en la Comisaría Primera de Quilmes y ahora analizan las filmaciones para encontrar al conductor del vehículo.

En la investigación interviene la UFI 11, a cargo de la doctora María Aparicio.

Un episodio de características similares tuvo como víctima a Nicolás Corral, un joven de 19 años oriundo de Lanús que semanas atrás fue embestido por un camión cuando circulaba a bordo de su motocicleta, pero en este caso el desenlace fue fatal: el camionero, a pesar del impacto, continuó su marcha y tampoco se detuvo a auxiliar al motociclista, que murió en el acto.

Natalia, madre de la víctima, encabezó distintas protestas en la zona para exigir justicia por su hijo. “Pedimos que detengan al acusado. Recién ahora está imputado. En ningún momento la Fiscalía lo imputó cuando lo detuvieron, y encima lo dejaron libre. No le hicieron las pericias de alcoholemia, no le secuestraron el celular. Está actuando mal la fiscal”, aseguró la semana pasada en diálogo con radio FMQ 93.5.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos citada por Diario Sur, Corral salió de una clase y se dirigió a su casa. Allí agarró un cuaderno, unas zapatillas y un botinero, y salió rumbo a la casa de su novia, ubicada en la localidad de San Francisco Solano. Sin embargo, nunca llegaría a destino. El joven fue atropellado por el camión en el puente ubicado en el cruce de Camino General Belgrano y La Rioja, en Quilmes Oeste. “Lo enganchó con el acoplado, lo pasó por arriba y se fue. Me lo destrozó”, lamentó Lucas, el padre del motociclista fallecido, durante una charla con el medio quilmeño.

“Estamos buscando testigos. El chofer se dio a la fuga y en la fiscalía se contradicen. Dicen que lo encontraron en Monte Grande, después en Quilmes… Es muy extraño, no sé lo que pasa”, advirtió el hombre.