UE dona más de 3 millones de dólares para el trabajo de la Oficina de DDHH de la ONU en Venezuela

La Unión Europea donó 3,04 millones de dólares para apoyar el trabajo que realiza en Venezuela la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Por Monitoreamos

A través de sus redes sociales, la OACNUDH agradeció por el apoyo financiero y aseguró que estos recursos permiten “responder a los desafíos de derechos humanos, incluso mediante el fortalecimiento de la sociedad civil y para ayudar a proteger el espacio cívico y democrático”.

Actualmente, el Consejo de Derechos Humanos tiene dos mandatos sobre Venezuela: la presencia en el país de un grupo de 16 delegados de la Oficina del Alto Comisionado; y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.

Thank you #EU for your contribution of $3.04M for our work in Venezuela! This support enables us to respond to #humanrights challenges, including by strengthening civil society and help protect civic and democratic space.@EU_UNGeneva@JuttaUrpilainen@KoenDoens pic.twitter.com/lBWmuAtAdY

— UN Human Rights (@UNHumanRights) September 22, 2022